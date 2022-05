(AGENPARL) – lun 30 maggio 2022 Esercizi commerciali: occupazione del suolo pubblico gratuita fino al 31 dicembre

La decisione della Giunta Comunale ha esteso una mozione approvata in Consiglio

La Giunta Comunale ha prorogato fino al 31 dicembre l’esenzione al pagamento del Canone unico patrimoniale per le attività del territorio che occupano suolo pubblico a fini commerciali per i tavolini di bar e ristoranti.

L’autorizzazione temporanea in via straordinaria a favore degli esercizi commerciali di Giussano fa seguito ad una precedente proroga che scadeva il 30 giugno 2022 e va nell’ottica di garantire la sicurezza degli utenti e dei lavoratori considerato il protrarsi dei contagi per Covid-19.

La Giunta Comunale ha anche recepito, estendendola a livello temporale, una mozione presentata dal consigliere Luigi Stagno come primo firmatario e approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale dove si chiedeva una scelta in tal senso, nell’ottica anche di sgravare le attività economiche dal pagamento del Canone fino al 30 settembre. La Giunta Comunale ha invece deliberato l’ulteriore proroga al 31 dicembre.

“Nel rispetto delle indicazioni governative, l’Amministrazione Comunale di Giussano si è impegnata sin dall’inizio della pandemia nel supportare bar e ristoranti del nostro territorio – afferma Paola Ceppi, assessore con delega al Commercio – Con questa ulteriore misura vogliamo favorire la socialità dei cittadini e la vivacità delle nostre attività, dando la possibilità di continuare a vivere gli spazi aperti anche in estate e autunno”.

Giussano, 30 Maggio 2022

