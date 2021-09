(AGENPARL) – ven 10 settembre 2021 COMUNALI. VENERDÌ 10 SETTEMBRE ALLE 18.30 INAUGURAZIONE COMITATO ELETTORALE DI SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA DEL V MUNICIPIO

Venerdì 10 settembre, nel quartiere della Certosa, in via dei Savorgnan 64, a partire dalle 18.30, verrà inaugurato il comitato elettorale di Sinistra Civica Ecologista del territorio (V Municipio).

La lista Sinistra Civica Ecologista raccoglie adesioni e consensi nei Municipi romani a partire da progetti di governo locale incentrati sulle risposte concrete alla pandemia, sulla questione sociale e ambientale, sulla lotta al patriarcato. Centrale per la lista è l’investimento sulle comunità locali per un piano di conversione radicale delle politiche economiche, sociali e urbanistiche a partire dall’ambiente e dalla promozione dei diritti sociali e civili.

Parteciperanno alla presentazione Elisabetta Piccolotti, Mauro Caliste, Loredana De Petris, Gianluca Peciola, Massimiliano Smeriglio, Stefano Fassina, Paolo Cento. Protagonisti e protagoniste della giornata saranno i candidati e le candidate della lista municipale. Al loro fianco, realtà, associazioni e comitati territoriali.

