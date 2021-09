(AGENPARL) – dom 19 settembre 2021 Comunali: Marrocco (FI), gravissimi insulti sessisti a colleghe Azzurro Donna

“Gli insulti sessisti, le offese, le minacce e il linguaggio volgare usati come arma politica sui social network dopo la manifestazione di Azzurro Donna al Pantheon di Roma sono di una gravità inaudita. Sono commenti disgustosi, violenti, quasi tutti a sfondo sessuale, dove chi scrive non motiva un dissenso ma solo odio. Certi commenti sono inaccettabili, vanno stigmatizzati sempre e quindi puniti nelle sedi opportune.

È ora di smettere di far finta di niente, anche se arrivano da persone di scarsa cultura e profonda maleducazione. Le colleghe di Azzurro Donna sono tutte professioniste che ‘prestano’ la propria cultura per un ideale politico. Colleghe di grande spessore professionale e culturale: donne, madri, figlie, imprenditrici. Si dovrebbero vergognare tutti, soprattutto chi non si dissocia da questo scempio che sfocia solo nella violenza. Ad Azzurro Donna la mia vicinanza e solidarietà. Sono orgogliosa di essere una Donna di Forza Italia in mezzo ad altre meravigliose Donne”. Così in una nota la deputata di Forza Italia Patrizia Marrocco.

