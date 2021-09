(AGENPARL) – dom 19 settembre 2021 Comunali, Maresca “Fondi strutturali per videosorveglianza, lotta alla contraffazione”

“Porto la mia esperienza da magistrato nella città, una città complessa per la quale sento l’esigenza di stimolare fin da subito l’istituzione di un tavolo interforze in prefettura dove da sindaco siederò in prima persona. Useremo i fondi strutturali e della digitalizzazione per mettere a punto sistemi di videosorveglianza nelle periferie, in tutti i quartieri e interverremo per contrastare i piccoli abusi e la contraffazione”. Così Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli, nel corso del dibattito al teatro Sannazaro.

