(AGENPARL) – ven 15 ottobre 2021 NOTA STAMPA

COMUNALI, LEONE (M5S): È BONETTI A NON ESSERE ALL’ALTEZZA SUO RUOLO

Roma, 15 ott. – “Secondo la ministra per le pari opportunità, la renziana Elena Bonetti, la minor presenza di candidate donne alle amministrative sarebbe dovuta al fatto che “non sempre le candidate donne hanno dimostrato di essere all’altezza del ruolo che dovevano svolgere, penso al caso di Roma”. Incredibile! La ministra Bonetti è l’ultima persona al mondo che avrebbe dovuto fare un’affermazione come questa, perché va a distruggere tutto quello che si è fatto finora in ambito di pari opportunità, venendo meno alla funzione stessa del ministero.

Valutare l’ operato di un sindaco, anzi di UNA SINDACA accostando in modo suggestivo, ma nondimeno irrispettoso, il fatto che il di lei operato non è stato all’altezza perché donna, lasciato sgomenti. L’auspicio è che la ministra Bonetti abbia fatto questa gaffe nella foga di attaccare un movimento a lei non molto gradito evidentemente, smarrendo il suo stesso ruolo istituzionale. Sono doverose parole di scusa e, per il futuro, maggiore compostezza. In questo caso è la Bonetti a non essere all’altezza del ruolo che riveste”.

Così la senatrice del MoVimento 5 Stelle Cinzia Leone, vicepresidente della commissione d’inchiesta sul femminicidio.

__________________

Movimento 5 Stelle

🔊 Listen to this