(AGENPARL) – mer 08 giugno 2022 COMUNALI GUIDONIA: GIACOMONI (FI), IL CENTRODESTRA UNITO VINCERÀ E GOVERNARA’ BENE

“Oggi a Guidonia, insieme al ministro Mara Carfagna, al capogruppo Paolo Barelli e al coordinatore provinciale Alessandro Battilocchio sosterremo la candidatura a sindaco di Forza Italia e del Centrodestra unito, Alfonso Masini”.

Così in una nota l’On. Sestino Giacomoni di Forza Italia, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. “Anche qui a Guidonia Montecelio (Roma) dimostreremo che quando il centrodestra si presenta agli appuntamenti elettorali unito e compatto, vince! Vince e governerà bene! Per farlo serve il fattore C: cuore, competenza, coerenza e credibilità. E la scelta di Alfonso Masini Sindaco segue perfettamente questa direzione delle 4 C”.

