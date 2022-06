(AGENPARL) – dom 05 giugno 2022 COMUNALI: GENOVA; TAJANI (FI), FORZA ITALIA PROTAGONISTA, SENZA DI NOI CDX NON VINCE

“E’ importante vincere a Genova per permettere al sindaco Bucci di concludere il lavoro proficuo svolto in questi anni. Ce ne saranno altri cinque nei quali si potrà fare ancora di più e meglio. Forza Italia vuole essere protagonista di questa nuova stagione rappresentando tutta la Genova che produce: commercianti, artigiani, liberi professionisti, agricoltori e imprenditori, che sono coloro che creano lavoro e offrono prospettive ai giovani. Il tema del lavoro è fondamentale, vogliamo che tutti i giovani di Genova possano avere una prospettiva positiva per il futuro. Stiamo lavorando per il loro futuro con proposte serie, concrete e affidabili. Senza Forza Italia il centrodestra non vince, ecco perché chiediamo a tutti i genovesi di sostenerci”. Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia oggi a Genova per una iniziativa elettorale a sostegno del sindaco Marco Bucci.

