(AGENPARL) – lun 24 maggio 2021 Comunali: Calabria (FI), c.destra non abbandoni Roma

“Il centrodestra ha il dovere di trovare una sintesi sulle candidature, a cominciare dalla Capitale. L’opportunità di tornare a governare Roma è concreta: non possiamo perderla e abbandonare, così, la città a altri anni di cattiva amministrazione”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “I cittadini si aspettano da noi una visione per lo sviluppo di Roma, su cui Forza Italia sta lavorando da tempo, e la squadra migliore per realizzarla. In quest’ottica, sul candidato sindaco non si possono fare scelte a ribasso: si punti su consenso, merito, capacità e riconoscibilità. Non limitiamoci a partecipare: dopo i 5 anni di disastri di Raggi e del M5S, se remiamo tutti nella stessa direzione possiamo vincere”, conclude.

