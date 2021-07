(AGENPARL) – gio 29 luglio 2021 COMUNALI. BONAFONI-MURONI: CON ‘ROMA FUTURA’ CAPITALE VERDE PIÙ VICINA

“Dopo l’adesione dei Radicali un’altra bella notizia per la lista ecologista, femminista ed egualitaria ‘Roma Futura’. Con la deputata ecologista Rossella Muroni, presente al primo incontro di ‘Roma Futura’ con la città a largo Venue, si allarga il campo delle forze ecologiste a sostegno della lista, che mirano a fare dei temi della qualità dell’aria e dell’ambiente urbano, dell’economia circolare, della mobilità sostenibile e di una gestione dei rifiuti finalmente all’altezza di una Capitale europea, assolute priorità dell’agenda politica del Campidoglio. Sulla Capitale verde l’impegno dei soggetti civici che compongono ‘Roma Futura’ è iniziato da tempo, anche grazie ai percorsi avviati tra POP idee in Movimento e Green Italia con la rassegna ‘Fermenti romani’ che guarda a mutualismo, femminismo, beni comuni ed ecologismo con un’unica lente: quella della lotta alle disuguaglianze. Ripartiamo da qui, dall’ascolto delle cittadine e dei cittadini che abbiamo incontrato a largo Venue, da quel ‘metodo partecipato’ che Rossella Muroni ha riconosciuto e voluto sostenere”. Così in una nota la presidente di POP idee in Movimento e capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni.

