Madame la garde des sceaux, au nom du groupe La République en marche, je tenais à saluer une nouvelle et, je l’espère, une dernière fois, la ténacité, le calme et le professionnalisme avec lesquels vous avez porté ce projet de loi si fondamental pour notre justice du XXI e siècle.

Au plan pénal enfin, cette réforme, ne fait pas de concession à la fermeté face à la délinquance ou à la criminalité. Elle insère la réinsertion et la prévention de la récidive au cœur de la sanction, ouvrant ainsi un champ pertinent de solutions alternatives dans le cas de peines courtes où la prison est souvent contre-productive. L’expérimentation de la cour criminelle est une réponse pragmatique au problème du délai de reconnaissance et de réparation pour les victimes, ou encore à l’engorgement des cours d’assises. Une cour criminelle pour juger les crimes comme des crimes permettra d’infléchir la pratique de correctionnalisation qui peut s’apparenter parfois à un véritable déni de justice.

Avec cette réforme, n’en déplaise à certains, la justice continuera d’être rendue demain par des magistrats. La réforme permet qu’elle le soit plus simplement, plus rapidement et plus clairement, et garantit justement à chaque justiciable l’accès au juge.

Le projet de loi inscrit encore toutes les garanties de respect et de protection des libertés individuelles pour que cesse le fantasme, avancé jusque dans cet hémicycle, d’une justice déjudiciarisée et non humaine où tout serait traité par algorithmes : assurance de guichets d’accueil dans chaque lieu de justice, garantie du maintien des recours par les voies traditionnelles, intervention du magistrat en cas d’échec de la tentative de règlement amiable, compétence du juge dans les dossiers les plus complexes de révision de pension alimentaire.

Surtout, cette réforme rend aux justiciables l’accès à la justice. La réforme n’esseule pas le citoyen. Au contraire, elle offre à la justice et à ses acteurs les moyens de s’adapter aux besoins de la société qu’elle doit protéger. Grâce à la plainte en ligne, en plus des moyens traditionnels, la réforme offre un nouveau recours plus intimiste et confidentiel à toutes ces victimes, qui hésitent encore à franchir le difficile premier pas de la révélation des faits.

Cette réforme prend également ses responsabilités au regard des besoins de rapidité et de simplicité réclamés par nos concitoyens tout en garantissant les droits des justiciables et en leur assurant un accès facilité. En développant le recours au règlement amiable, en particulier la révision des procédures de divorce, la réforme choisit de prioriser le consensus avant le procès.

C’est bien parce que moyens et transformation sont l’alpha et l’oméga d’une justice qui fonctionne mieux, que ce projet ne se contente pas d’être seulement un texte de programmation. Il prévoit de nouvelles dispositions dans tous les domaines : le budget, les moyens, les procédures, l’organisation, mais aussi la dématérialisation, l’échelle des peines et encore la prison.

Le projet fusionne administrativement les tribunaux d’instance avec les tribunaux de grande instance, qui deviennent les tribunaux judiciaires, afin que les justiciables aient une porte d’entrée unique. Le projet de loi ne ferme pas des tribunaux. Au contraire, il met en place un juge de proximité et offre la garantie à chaque justiciable de pouvoir saisir un juge du litige de son quotidien. La spécialisation ne sera pas plus une amorce à la disparition de nos juges. Le projet de loi ne retire aucune compétence au tribunal judiciaire, les spécialisations départementales seront réalisées par les chefs de cour d’appel après consultation des conseils de juridiction. En responsabilité donc, cessons de nous faire peur.

Certains nous reprochent encore de vouloir rationaliser et déjudiciariser sous couvert d’instaurer une politique d’austérité. Non, nous vous le répétons, avec ce projet de loi nous poursuivons des objectifs bien moins anxiogènes que ceux que vous voulez nous prêter. Cette fois encore, avec plus de 170 amendements, et quatre motions, vous continuez à alimenter les inquiétudes des acteurs de la justice nonobstant toutes les garanties inscrites dans le projet et les engagements forts pris par Mme la garde des sceaux devant cette assemblée.

M. Jean Terlier . À l’aune de ce dernier acte de la discussion du projet de loi de programmation et de réforme pour la justice, après deux lectures par chacune des deux chambres, nous devons constater que les débats ne sont pas clos. Mais, en réalité, le seront-ils un jour ? Notre justice a besoin de moyens, mais aussi d’une profonde transformation, et nous devons également revoir notre façon de faire la loi. Ce texte en est l’exemple désolant.

Nos désaccords sont nombreux et nos inquiétudes grandes, tant le justiciable risque de pâtir de ce texte, surtout les plus modestes ou ceux qui habitent au mauvais endroit. C’est pourquoi, avec l’ensemble des professionnels de la justice, nous nous opposerons vigoureusement, jusqu’au bout, à cette réforme.

Votre dispositif ne tient pas compte de la nécessaire adéquation entre la répartition des juridictions et les besoins de la population. Des situations déjà scandaleuses comme la Seine-Saint-Denis risquent de s’aggraver et de se multiplier en France.

Enfin, après avoir promis que la carte judiciaire ne serait pas modifiée, vous réformez l’organisation judiciaire de la première instance en regroupant le tribunal de grande instance et les tribunaux d’instance de son ressort dans une nouvelle juridiction unifiée. Cette réorganisation des compétences territoriale et matérielle des juridictions représente une évolution qui ne sera pas sans effet négatif sur les justiciables.

S’agissant du volet pénal de la réforme, nous déplorons que le projet de loi s’inscrive dans la continuité des réformes pénales de ces dernières années qui restreignent progressivement le droit d’accès à un juge dans les procédures correctionnelles et contraventionnelles. Les pouvoirs du parquet dans les procédures sont accrus, alors que l’actualité nous démontre plus que jamais les dérives rendues possibles par le manque d’indépendance du parquet à la française, par le lien hiérarchique qui subsiste entre le parquet et l’exécutif. En effet, dans quelle grande démocratie pourrait-on voir un organe de presse perquisitionné sur instruction des services du Premier ministre ?

La réforme prévoit de restreindre le périmètre d’intervention du juge en déjudiciarisant les contentieux de masse, les contentieux populaires. Pour pallier le manque de personnels essentiels aux activités de médiation et de conciliation, vous développez les modes alternatifs de règlement en ligne et vous consacrez l’ouverture d’un marché du règlement des litiges. Or la dématérialisation ne permet ni une justice de proximité ni une justice plus simple, mais aggrave les inégalités.

Vous avez une fois de plus agi seuls et choisi le passage en force, en méprisant les corps intermédiaires. Sous couvert de modernisation et de simplification, votre projet nous propose une justice désincarnée et éloignée du justiciable.

Ce sont pour nous deux avancées majeures de la discussion en nouvelle lecture, qui, associées à d’autres améliorations apportées par différents groupes politiques, font de ce projet de loi un texte équilibré, utile pour notre justice et pour nos concitoyens. Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe MODEM et apparentés votera ce texte.

D’autre part, nous nous réjouissons du maintien du champ d’application actuel de la composition pénale. Le recours à cette procédure, utile pour désengorger les tribunaux, aurait posé problème s’il avait été possible pour les délits punis de plus de cinq ans d’emprisonnement, comme le trafic de stupéfiants en bande organisée, ou l’association de malfaiteurs.

La première portait sur la révision du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par le directeur de la caisse d’allocations familiales – CAF. Elle est désormais bien encadrée : seul le juge bénéficie d’un pouvoir d’appréciation, et c’est toujours lui qui interviendra dans les situations complexes. Le caractère expérimental de cette disposition est, à nos yeux, particulièrement intéressant : si ce dispositif améliore les délais de traitement dans la plupart des cas simples, il sera bon de le pérenniser ; dans le cas contraire, il sera toujours possible de ne pas y donner suite.

Concernant le volet territorial de ce projet de loi, nous avons entendu les inquiétudes qu’il suscite dans les territoires. Mais le groupe MODEM tient à rassurer nos concitoyens. La fusion des tribunaux d’instance avec les tribunaux de grande instance et la possibilité d’une spécialisation de certains tribunaux de grande instance offrent l’occasion de simplifier le parcours judiciaire du justiciable, tout en étant un gage d’efficacité pour nos juridictions. Ce projet de loi prévoit les garanties nécessaires. Aucun lieu de justice ne fermera et le maillage territorial sera assuré.

À cette hausse des moyens s’ajoute une modernisation importante du fonctionnement de notre système judiciaire. En s’assurant de rendre la justice plus lisible et plus rapide, ce projet de loi entend rapprocher les citoyens de cette institution et la rendre à la fois plus compréhensible et plus accessible.

La justice est au cœur de notre contrat social et démocratique, mais elle connaît de nombreuses difficultés, liées en grande partie à un déficit de financement. Ce projet de loi propose de maintenir un budget en hausse de 24 % au cours de la période . Le Sénat a voulu augmenter ce budget ; l’intention est certes louable, mais nous devons être responsables et cohérents. Le budget proposé par le Gouvernement l’est davantage.

Mme la présidente. La parole est à M. David Habib.

M. David Habib. Je me disais tout à l’heure, en écoutant les différents orateurs, que, si la majorité faisait autant d’efforts pour anticiper les critiques et y apporter des réponses, c’est qu’elle était sensible à divers arguments qui lui avaient été présentés en province.

Je me disais également qu’il serait injuste de dresser ici un réquisitoire contre votre action. J’ai la chance d’appartenir à l’ancien monde, et de considérer que mon mandat s’exerce d’abord sur le terrain. Je me souviens ainsi des magistrats de Bayonne qui m’avaient demandé de venir, il y a quelques années, et m’avaient expliqué qu’ils n’avaient pas assez d’argent pour payer des travaux qu’ils avaient fait faire, et qu’ils avaient peur qu’il y ait une saisie au tribunal. Cela faisait suite à une interpellation des magistrats de Pau, qui me racontaient qu’ils n’avaient pas pu payer leur facture EDF. Personne ne peut donc vous faire grief, madame la ministre, des difficultés que rencontrent la justice et les différentes juridictions. Jean-Jacques Urvoas, en son temps, en avait déjà parlé avec beaucoup de courage.

Le texte que nous examinons aujourd’hui avait justement pour objectif, entre autres, de répondre à ces difficultés. Le rendez-vous a-t-il bien eu lieu ? Avez-vous atteint vos objectifs ? Ce n’est pas le sentiment du groupe Socialistes.

Vous avez couru après la mode de la numérisation de notre société, cette vision promue par la majorité, qui considère que tout est dans l’internet et qui multiplie les plateformes. Je suis persuadé que ce texte devra être modifié dans les prochaines années, puisque vous aurez refusé d’entendre les arguments qui vous ont été opposés sur la certification de ces plateformes.

Vous avez, par ailleurs, entrouvert la porte à une modification ultérieure. Elle ne se fera pas sous votre autorité, vous y veillerez, et vous avez pris suffisamment d’engagements pour que nous soyons rassurés. Mais il est désormais possible que, demain, une modification de la carte judiciaire intervienne, parce que des dispositions auront été prises pour fusionner les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance, et parce que vous aurez modifié, aux sièges de plusieurs juridictions, l’organisation les cours d’assises que nous connaissons aujourd’hui.

Vous avez décidé, en outre, de donner à la CAF des responsabilités qu’elle ne vous demande pas. Lors de nos travaux, je m’étais permis de vous dire de ne surtout pas le faire dans les Pyrénées-Atlantiques : nous avions la chance, dans notre département, d’avoir deux CAF, mais elles viennent de fusionner. D’autres départements seraient plus indiqués pour expérimenter cette responsabilité nouvelle confiée au directeur des CAF.

Vous avez, madame la ministre, fait un choix assez brutal au sujet de l’ordonnance de 1945. Plusieurs juristes ont d’ailleurs regretté que le Parlement n’ait pas exercé pleinement sa responsabilité : il aurait dû commencer par un examen de la situation des jeunes mineurs déjà confrontés à l’institution judiciaire, avant d’en venir à un diagnostic et à des perspectives qui auraient pu être partagés. Vous avez fait le choix, par un amendement adopté à la sauvette, de vous réserver le soin de réformer par ordonnance celle de 1945.

Il y a donc dans ce texte, madame la ministre, quelques dispositions auxquelles nous souscrirons – nous les avons d’ailleurs votées, et nous les voterons encore, aujourd’hui ou demain. Mais, pour le reste, nous voulons exprimer notre regret que ce moment ne soit pas à la hauteur de l’attente forte de nos concitoyens quant à une réforme d’un service public auxquels ils sont et restent attachés.

Samedi dernier, j’ai assisté, dans une commune de ma circonscription, à un débat auquel m’avait invité le maire. Il n’y avait pas beaucoup de monde, d’ailleurs. Lorsqu’on a abordé la justice, divers intervenants ont donné des exemples qui les concernaient – il était bien normal, à ce moment de la discussion, qu’ils évoquent leur propre situation : tous s’attendent à ce que des choses changent, tous sont demandeurs d’une évolution du service public de la justice. J’espère me tromper, mais mon sentiment, comme celui des députés socialistes, est que ce texte ne permettra pas de répondre à l’attente qui s’est exprimée.