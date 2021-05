(AGENPARL) – dom 23 maggio 2021 Comando Legione Carabinieri “Lombardia”

Comando Provinciale di Pavia

PAVIA (PV)

CONTATTO: Magg. Fabio Volpe, Comandante della Compagnia;

In Pavia:

Il N.O.R. – Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Pavia, a seguito di un

prolungato servizio di osservazione e pedinamento, ha tratto in arresto, in flagranza di reato,

un 44/enne di Milano, di professione architetto – interior designer, ritenuto responsabile di

detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il predetto, notato nei giorni scorsi nei pressi di questo centro, in virtù di pregressi precedenti

per uso personale di sostanze stupefacenti, aveva insospettito i militati operanti che, decorso

pomeriggio di ieri, operando una perquisizione presso la propria abitazione, sita in Milano, lo

hanno trovato in possesso di kilogrammi 5,62 di “hashish” e kilogrammi 3,71 di

“marjuana”, nonché di strumenti per il confezionamento dello stupefacente, e della somma

contante di euro 1770, ritenuta provento di illecita attività di spaccio.

Al riguardo, tuttora in corso sono accertamenti per appurare se lo stupefacente in parola fosse

effettivamente destinato a piazze di spaccio del pavese, con l’arrestato che, al termine degli

atti di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore, a disposizione

della competente Procura della Repubblica di Milano.

