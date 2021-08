(AGENPARL) – mer 04 agosto 2021 4 agosto 2021

SCHIRÒ (PD) – COMMISSIONE PARLAMENTARE PER GLI ITALIANI NEL MONDO: APPROVATA ALLA CAMERA. ORA IL SENATO FACCIA LA SUA PARTE. QUESTA DEVE ESSERE LA LEGISLATURA DELLA BICAMERALE.

Oggi la Commissione esteri della Camera ha approvato all’unanimità in sede legislativa il testo unificato della proposta di legge sulla “Istituzione di una commissione parlamentare per gli italiani nel mondo”.

Una prima e concreta risposta alla riduzione dei rappresentanti della circoscrizione estero, che continuo a ritenere una decisione sbagliata, ingiusta per gli italiani all’estero, controproducente per gli interessi del nostro paese nel mondo.

Ma è tempo di guardare avanti e con questa approvazione stiamo già guardando avanti.

Ora tocca al Senato. Ai colleghi senatori e a tutte le forze politiche dico soltanto una cosa: fare presto. Questa deve essere la legislatura della bicamerale per gli italiani nel mondo.

Come presentatrice di una delle proposte di legge unificate nel testo approvato, credo di poter esprimere soddisfazione per aver concorso a questo risultato. Continuerò a lavorare perché la rappresentanza degli italiani all’estero sia rafforzata ad ogni livello.

Angela Schirò

Deputata PD – Rip. Europa –

Camera dei Deputati

00186 ROMA

