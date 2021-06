(AGENPARL) – gio 10 giugno 2021 COMMISSIONE AGRICOLTURA, LA RISOLUZIONE SU PARCO SUD SI TRASFORMA IN RISOLUZIONE SU AMBITO TERRITORIALE ECOSISTEMICO. DI MARCO (M5S): “BOCCIATE LE NOSTRE PROPOSTE. PER IL CENTRODESTA GUAI AD ANDARE CONTRO CACCIA E CEMENTO”

Oggi, nella seduta dell’VIII Commissione Agricoltura, montagna, foreste e parchi, è stata discussa la risoluzione avente ad oggetto “l’istituzione di un ente di diritto pubblico volto a ottimizzare la gestione del Parco Agricolo Sud Milano”, trasformatosi successivamente in proposta per l’istituzione dell’ATE (Ambito Territoriale Ecosistemico) metropolitano.

Il Consigliere del Movimento Cinque Stelle Lombardia, Nicola Di Marco, dichiara in merito:

“Dopo diverse sedute in cui avevamo ragionato su come migliorare la gestione del parco, oggi è stata messa sul tavolo una nuova proposta di indirizzo alla Giunta, a nostro avviso ancora troppo vaga.

Come Movimento 5 Stelle Lombardia non siamo contrari a prescindere a questa nuova proposta, ma le continue giravolte nel centrodestra regionale rendono difficile la valutazione della proposta. Infatti, non è quello di cui abbiamo discusso fino a oggi in commissione. Abbiamo comunque portato degli emendamenti per cercare di migliorare il testo dell’atto di indirizzo politico, dopo il ritiro del “PDL 106” di Fratelli d’Italia e abbiamo provato a fare delle proposte volte a valorizzare le peculiarità del Parco Agricolo Sud.

Abbiamo chiesto, con i nostri emendamenti, l’istituzione di Aree a Parco Naturale, oltre all’incremento di risorse annue da destinare al Parco stesso. Abbiamo inoltre proposto l’avvio di uno studio, avvalendosi di enti di ricerca e università, finalizzato a individuare il modello ottimale di governarce dei parchi nel Territorio della Provincia di Milano.

Con un ulteriore emendamento, invece, abbiamo chiesto di mettere dei paletti per la realizzazione di nuovi tracciati autostradali: un esempio l’ipotesi prospettata da Regione, parallela all’SP40 Melegnano Binasco. Solo in questo modo sarà salvaguardata la vocazione agricola del Sud Milano, inevitabilmente compromesso altrimenti da nuove colate di cemento.

La maggioranza ha però bocciato tutti i nostri emendamenti e questo crea molta preoccupazione, in particolar modo riguardo l’istituzione delle aree naturali. Secondo la Lega, infatti, verrebbe distrutta in questo modo l’attività agricola. A nostro avviso, questa bocciatura, è dettata invece dal solo intento di salvaguardare l’attività della caccia.

Il Movimento 5 Stelle continuerà a proporre modifiche durante le prossime discussioni e si batterà affinché non si vada incontro a ulteriori inutili o dannosi atti per il territorio del Sud Milano”.

