Commercio: Nardi (Pd), negozi piccoli centri hanno valenza sociale, incentivi per tutelarli

“Gli esercizi di vicinato, soprattutto di prodotti alimentari, hanno nei piccoli centri una valenza non solo economica e occupazionale ma soprattutto sociale. La pandemia ha accelerato un processo già in atto da anni e che potrebbe causare, entro il 2025, la mancanza di servizi essenziali in oltre 2 mila comuni italiani. È necessario promuovere politiche e risorse adeguate per mantenere questi presidi nelle aree marginali e montane del Paese. La proposta di legge del Partito Democratico presentata oggi alla Camera va in questa direzione stanziando finanziamenti, e promuovendo sgravi fiscali e strumenti di semplificazione amministrative per valorizzare del commercio, risolvere le criticità delle piccole imprese e rivitalizzare i piccoli comuni contrastando l’abbandono delle realtà provinciali minori”.

È quanto dichiara la deputata Pd e Presidente della commissione Attività produttive di Montecitorio Martina Nardi, presentando alla Camera la sua proposta di legge ‘Agevolazioni fiscali per il sostegno dei piccoli esercizi commerciali al dettaglio’.

Roma, 30 marzo 2022