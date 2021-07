(AGENPARL) – ven 30 luglio 2021 Grazie della collaborazione.

COMMEMORAZIONE DEL BOMBARDAMENTO ATOMICO DI HIROSHIMA E NAGASAKI

Il 6 agosto di 76 anni la bomba atomica radeva al suolo Hiroshima e qualche giorno dopo, il 9, anche Nagasaki veniva distrutta. Il Comune di Noale, in collaborazione con il Tavolo della Pace del Miranese organizza una breve cerimonia commemorativa di quei tragici eventi per venerdì 6 agosto.

La cerimonia inizierà alle ore 8.00. Alle 8.15 il campanile della nostra Torre dell’ Orologio e dei campanili parrocchiali suoneranno 43 rintocchi di campana, a significare i 43 secondi che intercorsero tra lo sgancio della prima bomba atomica e la sua esplosione su Hiroshima.

Simbolicamente a compiere questo gesto, a nome della Città di Noale, saranno il delegato alle politiche giovanili Tommaso Tiepolo, accompagnato per il secondo anno dal giovanissimo Elia, un ragazzo che espressamente ha scritto al nostro Sindaco Patrizia Andreotti per vedere esaurito questo suo desiderio, veder suonare dal vivo le campane di Noale. Elia è appassionato del mondo delle campane e dell’arte campanaria ed è inoltre un giovane membro dell’Associazione “Scampanotador Furlans”.

