(AGENPARL) – mar 26 ottobre 2021 Commemorazione dei Defunti, ecco come richiedere l’autorizzazione

per vendere piante, fiori, ceri e lumini votivi sulle aree pubbliche

Benevento, 26 ottobre 2021 – Si rende noto che, in occasione della

Commemorazione dei Defunti, è consentito ai titolari di autorizzazioni per

l’esercizio su aree pubbliche lo svolgimento delle attività di vendita di piante,

fiori, ceri e lumini votivi dal 28 ottobre al 3 novembre nelle seguenti aree:

slargo Pietro Nenni, marciapiedi piazza Risorgimento, piazza Cardinal Pacca.

Gli interessati al rilascio della concessione temporanea possono presentare

