(AGENPARL) – mar 22 marzo 2022 Comitato ministri: Gelmini, diritti fanciulli ed emancipazione donne priorità presidenza italiana

“Vorrei soffermarmi su due priorità di questa Presidenza, che hanno a mio parere un significato ed un interesse particolare per questo Congresso: la tutela dei diritti dei fanciulli e degli adolescenti e l’emancipazione delle donne”.

Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo alla 42esima sessione plenaria del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa, a nome della Presidenza italiana del Comitato dei ministri.

”Lo scorso 23 febbraio 2022, il Comitato dei ministri ha adottato la nuova Strategia per i diritti del fanciullo, che lanceremo a Roma i prossimi 7 e 8 aprile, in occasione di una conferenza in cui coinvolgeremo i poteri decisionali – e non soltanto le autorità locali e regionali – nel processo di sviluppo della Strategia per i prossimi sei anni. Contiamo per questo sul pieno supporto del Congresso.

La seconda priorità della nostra Presidenza è l’emancipazione delle donne. Durante i periodi di lockdown, i casi di violenza di genere sono incredibilmente aumentati e tantissime donne sono rimaste senza un’occupazione.

È per questo motivo che abbiamo sottolineato l’importanza di promuovere la partecipazione femminile nel mercato del lavoro, i servizi di aiuto alle famiglie e la conciliazione tra vita privata e professionale per evitare che le donne debbano scegliere tra famiglia e carriera, rinunciando così alla loro indipendenza economica. Una conferenza su questo argomento è prevista il prossimo mese nell’ambito della Presidenza Italiana”.

Fabrizio Augimeri