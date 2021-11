(AGENPARL) – mar 02 novembre 2021 Cordiali saluti,

UE: BOCCIA, LEGA IN PPE? NON CONTA DOVE VANNO MA COSA FANNO

Giorgetti parla ma Salvini decide

“Per la Lega le svolte in Europa si fanno in pochi minuti davanti ad un caffè. Accadde così sul finto europeismo finalizzato all’ingresso nel governo Draghi, potrebbe andare così anche per l’ingresso nel Ppe, che difficilmente avverrà, ma la sostanza non cambia. Oggi Salvini esaltava Bolsonaro e in Europa continua a raccordarsi con i peggiori nazionalisti. Il nodo non è dove va la Lega ma cosa fa e chi decide. E alla fine decide, come sempre, solo Salvini e porta la Lega sul terreno del sovranismo lontano anni luce dal mondo aperto e integrato. La Lega in ogni caso resta nelle proprie azioni, anche in questi giorni, in Europa raccordata a Orban, alla Le Pen, così come al Premier polacco Morawiecki, quelli dei muri, quelli contro i diritti, contro i vaccini e contro la scienza. Giorgetti? Mi pare in gran forma. In un giorno solo ha proposto un Presidente della Repubblica, una riforma costituzionale e portato la Lega nel Ppe. Mentre lui parla, Salvini comanda. Nulla di nuovo”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, lasciando Montecitorio.

