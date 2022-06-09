(AGENPARL) – gio 09 giugno 2022 PRANZO
LAVORATORI
PAGANO
Contanti
Carta di Credito/bancomat
Buoni Pasto
Altro
MERCATO
BUONI
PASTO
ALORI
MIGLIAIA
8.649
PASTO
AVORATORI
BENEFICIARI
COMMISSIONI
CARICO
DEGLI
ESERCENTI
OMMISSIONE
CARICO
LAVORO
‘80
‘90
‘00
‘10
ONSIP
125,8
(16,17 %)
(15,75 %)
(15,25 % )
(14,07 %)
(15,00 %)
(14,17 %)
256,3
(16,51 %)
(15,50 %)
187,9
(19,80 %)
(14,07 %)
(21,07 %)
(19,80 %)
COLLATERALI
DELLE
CONSIP
FALLIMENTO
TRIBUNALE
ENOVA
DICHIARATO
FALLIMENTO
DELLA
RILEVANDO
DEBITI
OLTRE
MILIONI
LUGLIO
AGGIUDICATA
LOTTI
ONSIP
VALORE
MILIONI
ONSIP
RISOLTO
ONVENZIONE
REITERATO
GRAVE
RILEVANTE
INADEMPIMENTO
DEGLI
OBBLIGHI
CONTRATTUALI
MANCATO
RIMBORSO
ESERCENTI
VALORE LOTTI IN MILIONI DI EURO
VALORE SCONTI IN PERCENTUALE
MANGIANO
1.896
5.291
MENSA
RISTORANTE
POSTO
LAVORO
I NUMERI DEI BUONI PASTO