SICILIA: BOCCIA AL CANDIDATO SINDACO M5S, PD CON VOI PER BATTERE LA DESTRA

“Il Partito Democratico non si è fermato a festeggiare o a fare analisi del voto a Roma; lì abbiamo lasciato i leader della destra che litigano tra loro su chi fa opposizione e chi, strumentalmente, sta al governo. Noi siamo già tutti in giro, per strada, perché vogliamo vincere in Sicilia e a Merano domenica e lunedì. I risultati dei ballottaggi siciliani sono importanti perché qui stiamo costruendo, con grande incisività, quel campo largo che ci ha fatto vincere le amministrative in tutta Italia. Se c’è un candidato sindaco del M5S bravo e capace, come Gioacchino Comparato, il PD è al suo fianco e con gli altri partiti e movimenti del centrosinistra prende impegni nelle istituzioni su un’idea moderna e inclusiva di San Cataldo, così come di tutta la Sicilia. Anche a San Cataldo o si sta di qua, con progressisti e riformisti uniti, o si sta con la destra dei muri che ogni giorno in Regione dà prova della sua inadeguatezza nel portare le comunità fuori dall’emergenza sanitaria ed economica”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, a San Cataldo insieme al segretario regionale del PD siciliano, Anthony Barbagallo, per un’iniziativa in sostegno del candidato sindaco Pd-M5S-centrosinista, Gioacchino Comparato.

