(AGENPARL) – dom 19 settembre 2021 Com stampa “SALVIAMO I PINI” UNA PROPOSTA PER IL IV MUNICIPIO – CARLO CALENDA SINDACO

Italia Viva Roma IV Municipio e gli Staff di Calenda Sindaco e di Federico Sciarra Presidente invitano a partecipare all’evento ‘ Salviamo i Pini, una proposta per il IV Municipio’ che si terrà lunedì 20 settembre alle ore 17, presso via Meuccio Ruini, per discutere insieme delle esperienze positive di altri municipi ed adottare al più presto le soluzioni migliori.

Così in una nota Simonetta Piezzo, candidata con la lista Calenda Sindaco al Consiglio del IV Municipio: ‘Come sottolineato da Carlo Calenda, i pini della nostra città vengono molto spesso aggrediti da un parassita, la cocciniglia tartaruga, e nonostante sia stato fatto un decreto non sono stati stanziati finanziamenti. L’abbattimento dei pini rappresenta una grande perdita per il nostro patrimonio arboreo, sia perché contribuiscono alla bellezza paesaggistica della città, sia per la loro funzione di salvaguardia dell’ambiente.

Non si tratta di rispettare la sacralità dell’albero come era nell’antichità, ma di fermare un ‘albericidio’ che sembra essere diventata l’unica soluzione nell’assenza colpevole di una programmazione di interventi a tutela di quello che è un nostro patrimonio’.

🔊 Listen to this