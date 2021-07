(AGENPARL) – sab 03 luglio 2021 Cordiali saluti,

RECOVERY: BOCCIA, LOGISTICA CRUCIALE NELLA SOCIETA’ DIGITALE

“Il PNRR è l’occasione per far diventare logistica e sostenibilità una frontiera collettiva; sono stanziati oltre 30 miliardi di euro per il potenziamento e l’ammodernamento della rete ferroviaria, della sicurezza stradale, dei porti, dell’intermodalità e della logistica integrata. Nella società digitale la logistica è cruciale. Adesso la vera sfida è non sprecare l’occasione, trasformando in realtà i progetti inseriti nel Recovery plan e pensare, nello stesso tempo, a interventi per nuovi investimenti duraturi sul sostegno al trasferimento modale strada-mare e strada-ferro”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, a margine del convegno organizzato a Sorrento da Alis, Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile.

