RDC: BOCCIA SU CASO BATTIPAGLIA, AFFERMAZIONI VISCONTI INTOLLERABILI. LE MIE SCUSE A NOME DI TUTTO IL PD A CHI SI E’ SENTITO OFFESO

“Anche se Antonio Visconti si è immediatamente scusato, penso sia opportuno che le scuse arrivino direttamente anche dal Partito democratico. Questo linguaggio non è tollerabile e non fa parte della storia e della cultura del PD. Visconti ha sbagliato e in questi casi ci sono solo le scuse. Nulla di più. E nessun giustificazione. Il reddito di cittadinanza, che noi sosteniamo, ha consentito di salvare il Paese nel momento più drammatico della storia recente e, se non ci fosse stato, avremmo avuto numerosi conflitti sociali in piena pandemia. Se e come andrà riformato è un tema parlamentare e non è consentito a nessuno un paragone così grave. Se il video a cui fa riferimento Visconti è stato tagliato la cosa è grave per chi lo ha fatto, ma resta la frase inqualificabile, anche se sganciata da un ragionamento. Quelle cose non si pensano e a maggior ragione non si dicono! E i due argomenti non devono nemmeno lontanamente essere paragonati. Chi invece ha problemi di tossicodipendenza, merita un’attenzione totalmente opposta a quella che Salvini ha riservato in questi anni bui a chi viveva quel dramma. Per queste e tante altre ragioni chiedo scusa a nome del PD a chi si è sentito offeso dalle dichiarazioni del nostro candidato. Confido che la campagna elettorale riparta per queste ultime 48 ore con un confronto corretto e rispettoso tra tutti sul futuro di Battipaglia”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale.

