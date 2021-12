(AGENPARL) – dom 19 dicembre 2021 Cordiali saluti,

Ufficio stampa Francesco Boccia

—

PNRR: BOCCIA, RETI E INFRASTRUTTURE NELLO STRETTO OPPORTUNITA’ PER TUTTO IL SUD

Agorà per unire le proposte

“Dall’Agorà dem organizzata a Villa San Giovanni su ‘lo Stretto nell’era della transizione ecologica’ sono state elaborate proposte molto interessanti su infrastrutture e sostenibilità che contribuiscono alla visione comune di un Mezzogiorno moderno e crocevia del mondo aperto al tempo della società digitale. Con l’aiuto di Nicola Irto e dell’intero Pd regionale proviamo a rafforzare la partecipazione democratica per la definizione dei progetti strategici sulla transizione ecologica. Lo Stretto rappresenta il Sud con enormi potenzialità e abbiamo il dovere di utilizzare le risorse del PNRR per valorizzare l’asse tra Calabria e Sicilia unendole sul piano logistico e infrastrutturale, rendendo lo stesso Mezzogiorno sempre più attrattivo nel Mediterraneo. È un’occasione unica e un nostro dovere collettivo verso la Calabria e il Paese intero”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, chiudendo i lavori dell’Agorà dem organizzata a Villa San Giovanni.

🔊 Listen to this