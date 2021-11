(AGENPARL) – mer 24 novembre 2021 Città di Provincia di Macerata

San Severino Marche www.comune.sanseverinomarche.mc.it

COMUNICATO STAMPA N. 545 24 NOVEMBRE 2021

TEATRI SANSEVERINO E CINEMA SAN PAOLO PRESENTANO IL FILM “THE LAST

DUEL”. POI SABATO SERATA SPECIALE PER GIORNATA CONTRO VIOLENZA SU DONNE

L’ultimo capolavoro del registra Ridley Scott, “The last duel”, tratto dal romanzo

storico di Eric Jager che racconta la storia vera di Jean de Carrouges e Jacques Le

Gris, scudieri del ‘re folle’, che si affrontarono in duello a Parigi il 29 dicembre del

1386; sarà il film in proiezione domani (giovedì 25 novembre) e dopodomani

(venerdì 26 novembre), con spettacolo unico alle ore 21,15, nell’ambito della

rassegna dedicata al grande schermo e promossa dal cinema San Paolo e dai Teatri di

Sanseverino.

Jean de Carrouges e Jacques Le Gris sono eterni rivali. Scudieri normanni con alterne

fortune, affrontano la vita come il campo di battaglia. Jean de Carrouges crede nella

spada e nell’onore, Jacques Le Gris nell’astuzia e nella fedeltà a chi fa i suoi interessi.

Se il primo è abile sul campo, il secondo è scaltro a corte dove si guadagna la simpatia

e la protezione di Pierre d’Alençon, conte e cugino del re Carlo VI. Ma più della

competizione per i feudi può la bellezza di Marguerite de Thibouville. Sposa con dote

di de Carrouges, Marguerite diventa l’ossessione di Le Gris, che approfitta

dell’assenza del rivale per rivelarle tutta la meschinità dei suoi sentimenti. Jacques

abusa di Marguerite, che lo confessa al marito, che invoca il duello giudiziario. Nella

giostra medioevale, due cavalieri si confronteranno, rimettendosi al giudizio di dio. A

quello degli uomini si rimette invece il destino di Marguerite: se il marito perisse nel

duello armato, lei verrà bruciata viva e spergiura.

I Teatri di Sanseverino proseguiranno la programmazione di questa settimana

proponendo, insieme all’associazione Help e in occasione della Giornata contro la

violenza sulle donne, lo spettacolo “Mariposas 2.0” scritto e diretto da Lucia De Luca

che verrà portato in scena, in un doppio appuntamento di prosa di impegno civile, da

Stefania Colotti, Paola Valenti, Silvia Mariani, Rita Fermani e Cettina Lovascio.

L’appuntamento è per sabato 27 novembre alle ore 11, riservato alle scuole superiori,

e alle ore 21, per il pubblico.

Nella foto: una scena del film “The last duel”

