TEATRI SANSEVERINO INCONTRANO LO SCRITTORE SAVERIO TOMMASI.

GIORNALISTA DI FANPAGE, AUTORE DI REPORTAGE PRESENTA SUO ULTIMO SAGGIO

Nuovo appuntamento con la rassegna “Incontri con l’Autore” promossa dai Teatri di

Sanseverino che domani (venerdì 19 novembre), alle ore 21 al teatro Italia, vedrà

salire sul palco lo scrittore Saverio Tommasi che da poco ha pubblicato il saggio “In

fondo basta una parola”, edito da Feltrinelli.

Il libro contiene parole per interrogarsi: dalle più disarmanti, come grazie o vergogna,

alle più coraggiose, come trasgressione, scabroso, fino ad arrivare alle fondamentali

come lavoro, cuore, paura, vita e morte. Cinquanta parole che portano con sé

cinquanta piccole storie di disaffezione quotidiana all’indifferenza, perché la

rivoluzione gentile può partire soltanto da parole dannose al conflitto. Perché una

parola può ferire, ma può anche salvare.

Usare le parole oggi, impiegare tempo per farle risuonare, significa non avere perso la

speranza. Per Saverio Tommasi “portarsi dietro delle parole nelle tasche dei

pantaloni, nel taschino della camicia, della giacca, infilate nella punta delle scarpe,

dentro i calzini e finanche nelle mutande significa avere l’ardire di cercare una

soluzione nonostante tutto e senza il preconcetto del luogo più adatto a impiegarle.

Significa mantenere la sfacciataggine di pensare che non tutto è perduto”.

E farlo, aggiunge, non solo è divertente, ma è l’occasione per scoprire e per scoprirci.

“Procuratevi una lampara,” ci invita l’autore, “per cercare le vostre parole preferite in

mezzo alle altre. Procuratevi uno scalpello e un bedano per i tagli più profondi. Un

vocabolario per calmare la vostra fame. Non siate timidi e tiratele fuori, le parole, non

siate tirchi e datele come conforto, condividetele come dialogo”.

Delle parole e delle storie è sempre stato innamorato, Saverio Tommasi, e ha iniziato

presto a usarle per capirsi e per capire. Fino a farle diventare lo strumento della sua

professione: oggi è uno dei giornalisti più seguiti in Italia anche dalle pagine di

Fanpage.

Diplomato all’Accademia di Arte Drammatica dell’Antoniano di Bologna, Tommasi

ha lavorato in teatro per quasi dieci anni. È giornalista di Fanpage.it, autore di

reportage e inchieste in Italia e all’estero, i suoi video hanno all’attivo milioni di

visualizzazioni. Ha fondato l’associazione Sheep Italia, con la quale sostiene percorsi

di recupero e coinvolge più di 6000 volontari. Ha pubblicato Siate ribelli, praticate

gentilezza e Sogniamo più forte della paura (Sperling & Kupfer 2017 e 2018). Per

Feltrinelli, In fondo basta una parola (2021).

Nella foto: lo scrittore Saverio Tommasi

