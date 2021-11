(AGENPARL) – ven 12 novembre 2021 Città di Provincia di Macerata

San Severino Marche www.comune.sanseverinomarche.mc.it

COMUNICATO STAMPA N. 509 12 NOVEMBRE 2021

RITORNO PROSA AL FERONIA TEATRI SANSEVERINO PRESENTANO BRANCALEONE

Dopo la lunga pausa imposta dalle restrizioni legate al Covid-19 torna anche la prosa

al Feronia di San Severino Marche. Domani (sabato 13 novembre), a partire dalle

ore 21, Lorenzo Loris, Sandro Fabiani, Andrea Caimmi, Romina Antonelli, Oscar

Genovese, Massimo Pagnoni, Rosetta Martellini, Paola Giorgi e Francesco Trasatti

portano in scena, per la regia di Paola Galassi, lo spettacolo “Brancaleone”.

Il “viaggio di inizio millennio”, così viene descritto l’evento culturale nel sottotitolo

di presentazione, è liberamente tratto da L’armata Brancaleone e Brancaleone alle

crociate di Age-Scarpelli e Mario Monicelli. A curarne l’adattamento, e la direzione

artistica, è il grandissimo Giampiero Solari mentre Oscar Genovese figura come

regista collaboratore. Le musiche sono invece affidate a Mario Mariani. scene e

costumi a Rosaria Ricci. In scena anche il cavallo Aquilante, opera originale di

Antonio Panzuto.

Non si ferma mai Brancaleone. Ha sempre nuove sfide da compiere. Il suo incedere

può sembrare lento, a volte confusionario, ma in realtà sa esattamente dove vuole

andare e perché: ha una missione, è mosso dal bene.

Il suo viaggio, iniziato in piena pandemia, ha toccato alcuni Comuni del cratere,

colpiti anch’essi dal sisma 2016, prima di arrivare al prestigioso Feronia di San

Severino Marche. Una luce accesa nelle piazze, un momento di leggerezza con la

compagnia diretta da Giampiero Solari. Una missione non solo riuscita finora, ma

vinta.

“Peste, fame e miseria: Brancaleone sfidava tutto e andava avanti, senza perdersi

d’animo, cadendo e rialzandosi, ridendo e lottando. Non possiamo che ripartire da lui,

dal suo cavallo Aquilante, dalla sua armata, dal suo provarci. Come ognuno di noi tra

macerie e Covid. Che stiamo vivendo e non più subendo” sottolinea Giampiero

Solari.

Il protagonista, interpretato da Lorenzo Loris, partendo da Norcia, città ferita dal

sisma del 2016 con la sua basilica diventata un simbolo, intraprende un cammino tra i

Comuni delle Marche incastonati tra i Sibillini che hanno voglia di rialzarsi dopo il

terremoto e dopo la pandemia degli ultimi mesi. “Una compagnia di marchigiani, per

uno spettacolo made in Marche. Il testo ha come base quello che nel 1998 ho

utilizzato per la prima messa in scena dell’opera di Monicelli, Age e Scarpelli. È stato

ripensato inizialmente per piazze e luoghi all’aperto, dando risalto alla peste, vista la

battaglia in corso contro il Covid, e all’essere abbandonati, sensazione che ha vissuto

chi vive tra i comuni terremotati. Il nostro Brancaleone non porta soluzioni, ma

vicinanza e voglia di lottare insieme con un sorriso”.

Ingresso intero 15 euro, ingresso ridotto 10 euro. Biglietti in vendita presso la Pro

Loco.

