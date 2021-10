(AGENPARL) – ven 29 ottobre 2021 Città di Provincia di Macerata

COMUNICATO STAMPA N. 481 29 OTTOBRE 2021

FESTEGGIAMENTI HALLOWEEN, VIETATO USO DI PETARDI E BOMBOLETTE SPRAY

In vista dei festeggiamenti di Halloween la Polizia Locale del Comune di San

Severino Marche ricorda le Ordinanze permanenti emesse dal Sindaco che vietano

l’accensione di petardi e artifici pirotecnici negli spazio pubblici e aperti del territorio

settempedano.

La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel

rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge con particolare

riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto, all’etichettatura e alle

norme poste a tutela dei minori. E’ tassativamente vietato il commercio in forma

itinerante ed è tassativamente vietato far esplodere botti e petardi di qualsiasi tipo in

piazza Del Popolo, davanti alle chieste e ai santuari, in tutti gli altri luoghi, coperti o

scoperti, pubblici e privati in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al

pubblico, all’interno delle scuole nonché entro un raggio di 50 metri da tali strutture,

in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove vi sia la presenza di persone.

L’inosservanza dell’Ordinanza comporterà una sanzione fino a 500 euro. Se il fatto

verrà commesso da un minore della sanzione pecuniaria risponderà l’esercente la

potestà genitoriale.

Si ricorda, inoltre, che su tutto il territorio comunale è vietato l’utilizzo di bombolette

schiumogene a spray e di altri prodotti similari.

