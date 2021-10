(AGENPARL) – ven 29 ottobre 2021 Città di Provincia di Macerata

I TEATRI DI SANSEVERINO PRESENTANO LA NUOVA RICCA STAGIONE DI EVENTI

Spettacoli di prosa ma anche incontri con l’autore, anteprime di concerti nazionali,

appuntamenti in musica e una rassegna completa di film con le migliori pellicole

d’artista del momento.

Si alza il sipario sulla nuova stagione dei Teatri di Sanseverino. Nel ricco cartellone

di appuntamenti, il Covid ha permesso di programmarne solo una prima parte,

figurano grandissimi protagonisti come gli scrittori Donatella Di Pietrantonio,

Saverio Tommasi, Daniele Mencarelli ma anche il registra Giampiero Solari e il

direttore d’orchestra Lorenzo Di Bella.

Anteprima della nuova programmazione è stato il primo di due concerti dal vivo della

Form, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, dedicati a Beethoven. Il secondo

appuntamento è in programma per il 6 novembre al Feronia e vedrà alla direzione

dell’evento il maestro Bartosz Zurakowski. Domenica 7 novembre, alle ore 17

all’Italia, il viaggio per immagini di Francesco Rapaccioni dedicato a Taiwan aprirà,

invece, la rassegna “Altre culture”.

Ben sei, tutte le date prevedono una doppia programmazione, le serate al cinema San

Paolo per la rassegna dedicata al grande schermo. Il ciak è per giovedì 11 e venerdì

12 con la pellicola “Tre piani” dal romanzo omonimo di Eshkol Nevo edito da Neri

Pozza con Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti, Riccardo Scamarcio,

Alba Rohrwacher, Elena Lietti, Adriano Giannini, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi,

Tommaso Ragno e Stefano Dionisi, per la regia di Nanni Moretti.

Sabato 13 novembre, alle ore 21 al Feronia, Lorenzo Loris, Sandro Fabiani, Andrea

Caimmi, Romina Antonelli, Oscar Genovese, Massimo Pagnoni, Rosetta Martellini,

Paola Giorgi e Francesco Trasatti portano in scena “Brancaleone”, un viaggio di

inizio millennio liberamente tratto da L’armata Brancaleone e Brancaleone alle

crociate di Age-Scarpelli e Mario Monicelli per l’adattamento e la direzione artistica

di Giampiero Solari e la regia di Paola Galassi.

La rassegna “Incontri con l’Autore” prosegue, invece, domenica 14 novembre, con la

straordinaria scrittirce Donatella Di Pietrantonio che presenterà l’ultimo romanzo,

“Borgo Sud”, edito da Einaudi. Riprende il best seller del momento il film in

programma giovedì 18 e venerdì 19 novembre “L’Arminuta” con Sofia Fiore,

Carlotta De Leonardiis, Vanessa Scalera, Fabrizio Ferracane, Elena Lietti e Andrea

Fuorto per la regia di Giuseppe Bonito.

Venerdì 19 novembre gli “Incontri con l’Autore” ospitano poi Saverio Tommasi e il

romanzo “In fondo basta una parola” edito da Feltrinelli. La rassegna di cinema

riprende giovedì 25 e venerdì 26 novembre con “Last Duel” dal romanzo omonimo di

Eric Jager edito da Rizzoli con Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver. Riservato

alle scuole superiori lo spettacolo “Mariposas 2.0”, che sarà riproposto anche per il

normale pubblico nella doppia programmazione della mattina e della sera, al Feronia

con Stefania Colotti, Paola Valenti, Silvia Mariani, Rita Fermani, Cettina Lovascio,

Monica Marini, Claudio Porzi, Laura Silvetti, Lucia De Luca e Luca Bronzi.

Città di San Severino Marche

L’organizzazione dell’evento è a cura dell’associazione Help è in occasione della

Giornata contro la violenza sulle donne.

Giovedì 2 e venerdì 3 dicembre al San Paolo il film “Qui rido io” con Toni Servillo.

Dal 4 dicembre l’Orchestra di fiati Insieme per gli altri diretta da Andrea Mennichelli

apre una stagione concertistica fatta di diverse date. Il primo concerto sarà in

beneficenza. Poi il 23 dicembre si proseguirà con il concerto di Natale per Giorgio

Lorenzini a cura dell’Accademia Feronia per le Arti dello Spettacolo. Il 28 dicembre

Concerto dell’Accademia Feronia per le Arti dello Spettacolo nella chiesa di San

Domenico. Il nuovo anno si aprirà, domenica 2 gennaio, con il concerto di

Capodanno del Corpo Bandistico di Villa Strada di Cingoli. Il 6 gennaio, invece,

concerto dell’Epifania con il Corpo Filarmonico Francesco Adriani.

La rassegna di film a dicembre proporrà, nelle serate di giovedì 9 e venerdì 10,

“Ariaferma” con Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane, Salvatore Striano

e Roberto De Francesco. Giovedì 16 e venerdì 17 dicembre “Freaks Out” con

Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto e Giorgio Tirabassi.

Gli “Incontri con l’Autore” ad anno nuovo proporranno, data da destinarsi, la

presentazione del romanzo di Daniele Mencarelli “Sempre tornare”, edito da

Mondadori, e il saggio di Stefano Bonaccini “Il paese che vogliamo – idee e proposte

per l’Italia del futuro”, edito da Piemme.

Tutti gli appuntamenti si terranno nel rispetto delle vigenti disposizioni normative

sanitarie: necessari green pass e mascherina conforme.

Tutti gli appuntamenti a teatro Feronia e a teatro Italia saranno a ingresso gratuito,

tranne quelli del 23 ottobre e del 6 novembre che saranno con ingresso unico a 10

euro, il 13 novembre ingresso intero euro 15 e ridotto euro 10 (under 26 anni e over

65 anni). I biglietti saranno in vendita presso la Pro Loco dal martedì precedente la

data dello spettacolo e presso il botteghino del Feronia il giorno dello spettacolo. La

rassegna cinematografica al teatro San Paolo si potrà seguire con un abbonamento

all’intera rassegna al costo di 20 euro. Ingresso unico serale 6 euro: gli abbonamenti

sono in vendita da martedì 26 ottobre presso la Pro Loco e la Libreria Gulliver (aperta

da lunedì a sabato dalle 8 alle 13 e dalle 15,30 alle 20).

Informazioni, prenotazioni e prevendite per tutta la rassegna si possono chiedere ed

alle 12,30 e dalle 16 alle 19.

dalle ore 19 (se serale) o dalle ore 15 (se pomeridiano).

Nelle foto: la scrittrice Donatella Di Pietrantonio e il registra Giampiero Solari

