(AGENPARL) – sab 23 ottobre 2021 Città di Provincia di Macerata

San Severino Marche www.comune.sanseverinomarche.mc.it

COMUNICATO STAMPA N. 470 23 OTTOBRE 2021

PAPA’ PER LA TERZA VOLTA, IL CONSIGLIERE PILATO ASSENTE GIUSTIFICATO

Assente giustificato dal primo Consiglio comunale, dopo il voto per le

Amministrative di ottobre, il consigliere di opposizione Alberto Pilato, della lista

“Insieme per San Severino”, che in queste ore è diventato papà per la terza volta.

A lui e a sua moglie, Michela Maggi, sono andati i migliori auguri da parte di tutti i

componenti l’Assise dopo la nascita della piccola Elena.

Nella foto: il consigliere Alberto Pilato

