(AGENPARL) – sab 23 ottobre 2021 Città di Provincia di Macerata

San Severino Marche www.comune.sanseverinomarche.mc.it

COMUNICATO STAMPA N. 469 23 OTTOBRE 2021

INTERVENTO DEL SINDACO DOPO GIURAMENTO: “LAVOREREMO A TESTA BASSA”

“Mi impegno fin da ora perché questa Amministrazione, nei prossimi cinque anni,

lavori a testa bassa guardando lontano”.

Con queste parole il riconfermato sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei,

ha chiuso il proprio intervento dopo il giuramento in occasione della prima seduta del

Consiglio comunale, convocata in presenza nell’ex aula del Giudice di Pace, a

palazzo Governatori.

“Cari consiglieri, carissimi cittadini settempedani, oggi sono emozionata come cinque

anni fa, consapevole che essere riconfermata alla guida della nostra Città sia un

grandissimo onore ma anche una importante responsabilità – ha esordito il sindaco,

per poi proseguire – Oggi i cittadini si aspettano da me una azione ancora più incisiva

ed efficace, proprio in base all’esperienza acquisita in questi ultimi cinque anni, tanto

più gravosa e singolare alla luce di due emergenze senza precedenti, prima quella del

sisma e poi quella della pandemia. Con gli amministratori della Giunta della passata

legislatura, che ringrazio, abbiamo concluso numerosi progetti e, nonostante le tante

difficoltà, ne abbiamo avviati altrettanti. Il mio impegno per i prossimi cinque anni è

quello di portare a termine i progetti già avviati e iniziarne di nuovi. Darò ascolto

anche alle proposte dei consiglieri di minoranza – ha poi proseguito la Piermattei –

nella convinzione che se una proposta è oggettivamente utile per la Città essa non

debba avere colore politico, non debba essere di una parte, ma di tutto il Consiglio

comunale. Ringrazio quindi tutti voi consiglieri per il lavoro che andremo a svolgere

nei prossimi cinque anni auspicando di poter continuare un rapporto di reciproco

rispetto e collaborazione tra tutti, pur nel rispetto dei ruoli di maggioranza e

opposizione, nella convinzione che i rappresentanti dei cittadini democraticamente

eletti hanno il diritto, e allo stesso tempo il dovere morale, di svolgere un ruolo

propositivo, di stimolo e di controllo dell’operato dell’Amministrazione comunale.

Nel corso dei prossimi cinque anni è mio impegno continuare a rendere disponibili le

sedute del Consiglio comunale in diretta streaming oltreché renderne accessibili in

ogni momento successivo le relative registrazioni. Sono fermamente convinta, infatti,

che sia diritto dei cittadini seguire i lavori del Consiglio comunale, organo eletto

democraticamente con le preferenze di voto. Ringrazio, infine, i tanti colleghi sindaci

e le altre autorità che mi hanno rivolto i loro auguri per la mia rielezione. Mi impegno

a proseguire con tanti di loro un rapporto di proficua collaborazione nella certezza

che la nostra Città – ha concluso nel suo intervento il sindaco Piermattei – dovrà

continuare a mantenere rapporti con altre realtà vicine e con altre istituzioni per

sviluppare insieme progetti integrati, ottenere nuovi finanziamenti e, magari, far

diventare San Severino Marche un punto di riferimento importante per un territorio il

più ampio possibile”.

Nella foto: il sindaco Rosa Piermattei

