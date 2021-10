(AGENPARL) – lun 18 ottobre 2021 Città di Provincia di Macerata

COMUNICATO STAMPA N. 458 18 OTTOBRE 2021

PIAZZA DEL POPOLO, TEATRO FERONIA E PINACOTECA CIVICA PROTAGONISTI DI

UN PRESS TOUR IN OCCASIONE DELLA BORSA DEL TURISMO DEL CENTRO ITALIA

In occasione della nuova edizione del Mula, la Borsa del Turismo del Centro Italia

pensata quale straordinaria vetrina per presentare le bellezze di Marche, Umbria,

Lazio e Abruzzo; la Città di San Severino Marche ha ospitato il press tour di un

gruppo di giornalisti specializzati ai quali sono stati mostrati l’incantevole piazza Del

Popolo, il teatro Feronia e la pinacoteca civica “Tacchi Venturi”.

Ad accogliere il gruppo rappresentanti della Pro Loco Iat e dell’Amministrazione

locale. Tra una settimana un nuovo educational tour vedrà ospiti diversi tour

operators ad alcuni dei quali i tesori di San Severino Marche sono già stati presentati

in occasione del Ttg Travel Experience di Rimini.

