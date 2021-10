(AGENPARL) – mar 12 ottobre 2021 Città di Provincia di Macerata

San Severino Marche www.comune.sanseverinomarche.mc.it

COMUNICATO STAMPA N. 449 12 OTTOBRE 2021

DANNEGGIAMENTI A SCUOLA, SCATTA L’ORDINANZA COL DIVIETO DI BIVACCHI

Linea dura contro vandali e imbrattatori che, soprattutto nei fine settimana, si

divertono a danneggiare scuole e spazi pubblici. Il sindaco del Comune di San

Severino Marche, Rosa Piermattei, ha firmato un’Ordinanza con la quale “con

decorrenza immediata e fino al superamento delle situazioni di pregiudizio della

legalità, del decoro e della vivibilità urbana”, è imposto il divieto di “bivaccare,

sostare e intrattenersi all’interno degli androni, delle pertinenze, dei giardini interni,

di scale, terrazzi e soppalchi degli edifici scolastici negli orari di chiusura degli

stessi”.

L’Ordinanza stabilisce anche una multa, fino a 500 euro, per i trasgressori che

dovessero essere sorpresi dalle forze dell’ordine a non osservare il provvedimento

assunto preso anche a seguito dell’ennesimo danneggiamento verificatosi

nell’androne di ingresso della scuola “Luzio” dove ignoti hanno divelto la cassetta

postale, danneggiato alcune formelle delle finestre esterne e lasciato scritte sui muri.

In più occasioni i dirigenti dell’Istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi” e

dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “E. Divini” hanno segnalato alla Polizia

Locale situazioni di frequenti atti vandalici, imbrattamenti e abbandono di rifiuti nei

pressi e nelle pertinenze degli istituti scolastici e fenomeni come il bivacco da parte di

soggetti che, approfittando della scarsa visibilità, incendiano strutture o arredi esterni,

sporcano e devastano e si lasciano andare a urla e schiamazzi presi anche dai fumi

dell’alcol.

Insieme al provvedimento si è deciso di introdurre ulteriori controlli da parte di

Polizia Locale e Carabinieri al fine di alzare il livello di prevenzione di certi fenomeni

che sono stati nettamente disapprovati dal primo cittadino: “Non è giusto che l’intera

comunità scolastica paghi per l’azione di pochi impegnati solo a distruggere tutto e

senza alcun senso – sottolinea la Piermattei – Danneggiare scuole ed edifici pubblici

significa danneggiare, senza alcuni rispetto, tutti i cittadini. Ogni anno il nostro

Comune è costretto, suo malgrado, a riparare danni alla cosa pubblica per migliaia e

migliaia di euro. Stiamo raccogliendo segnalazioni, speriamo che le forze dell’ordine

riescano ad arginare questo fenomeno davvero assurdo”.

Nelle foto: gli ultimi episodi vandalici verificatisi alla scuola “Luzio”

🔊 Listen to this