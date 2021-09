(AGENPARL) – gio 30 settembre 2021 Città di Provincia di Macerata

COMUNICATO STAMPA N. 428 30 SETTEMBRE 2021

#NASTROROSAAIRC, IL PALAZZO COMUNALE SI COLORA DI ROSA PER UNA NOTTE

Domani (venerdì 1 ottobre) la facciata del Palazzo Comunale, in piazza Del Popolo,

si “tingerà” di rosa in occasione della Giornata che l’Airc, l’Associazione Italiana per

la Ricerca sul Cancro, proporrà insieme ad Anci a sostegno della Campagna Nastro

Rosa per le donne colpite da tumore al seno.

Si conta che ogni anno questa malattia interessi circa 55mila persone: l’obiettivo di

Airc è arrivare a curarle tutte. L’associazione, da oltre 55 anni, supporta la migliore

ricerca scientifica in Italia per rendere il cancro una malattia sempre più trattabile e

informa i cittadini dei progressi della ricerca e dell’importanza di adottare corretti stili

di vita per ridurre ogni tipo di rischio di ammalarsi.

Negli ultimi anni la ricerca ha raggiunto traguardi fondamentali per la cura del tumore

al seno, portando fino all’87% la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi. Resta

però il problema delle forme più aggressive. Per questo Airc, in occasione del Nastro

Rosa, invita tutti a non fermarsi e a sostenere insieme il lavoro dei ricercatori per

rendere il tumore al seno sempre più curabile.

Le campagne di prevenzione degli ultimi di anni sono divenute molto importanti: a

causa della pandemia, infatti, sono stati rinviati molti controlli. Con il mese di

ottobre torna a scattare però l’ora dello screening al seno.

Nella foto: la facciata del Municipio “colorata” di rosa in una precedente edizione

