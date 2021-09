(AGENPARL) – mer 08 settembre 2021 Città di Provincia di Macerata

San Severino Marche www.comune.sanseverinomarche.mc.it

COMUNICATO STAMPA N. 401 8 SETTEMBRE 2021

MARCHE IN VITA PORTA IN SCENA IL CONCERTO “I CAPOLAVORI DEL BAROCCO”

Nell’ambito del progetto Marche inVita, lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal

sisma, progetto realizzato dalla Regione Marche in collaborazione con i Comuni

dell’area del cratere sismico, il Consorzio Marche Spettacolo e l’Amat, domani sera

(giovedì 9 settembre), a partire dalle ore 21, nella suggestiva cornice di piazza Del

Popolo portaNo in scena il concerto “I capolavori del Barocco” con l’Orchestra del

‘700 Italiano diretta da Alfredo Sorichetti con la partecipazione straordinaria di Mario

Bracalente (tromba) ed Anastasiia Petrova (soprano).

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di San Severino Marche, è ad ingresso gratuito.

Il concerto si terrà nel rispetto delle norme anti Covid per cui è obbligatoria la

Nella foto: la locandina dell’evento

🔊 Listen to this