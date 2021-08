(AGENPARL) – sab 28 agosto 2021 Città di Provincia di Macerata

San Severino Marche www.comune.sanseverinomarche.mc.it

COMUNICATO STAMPA N. 388 28 AGOSTO 2021

TAPPA SETTEMPEDANA PER LE MOTO D’EPOCA SUL CIRCUITO CHIENTI E POTENZA

Passaggio tutto settempedano per la Rievocazione storica del Circuito del Chienti e

Potenza di moto d’epoca che domani (domenica 29 agosto) festeggia il quarto di

secolo con un’edizione memorabile cui prenderanno parte oltre 70 mezzi.

L’evento, organizzato dal circolo Caem “Lodovico Scarfiotti” in collaborazione con

l’Automotoclub storico italiano, è patrocinio dai Ministeri del Turismo e della

Cultura e da numerosi enti locali, tra cui il Comune di San Severino Marche.

Al via veri gioielli con le effige di marchi storici come Moto Guzzi, Benelli, Gilera,

Motobi, Bianchi, Sertum, Della Ferrera, Vespa e Lambretta ma anche case straniere

come Norton, Matchless, Bsa, Rudge, Triumph, Sunbeam, Ariel, Bmw, Indian e

Harley-Davidson.

Il programma: partenza da Tolentino alle ore 9.30, per i due giri con rilevamenti

cronometrici lungo il percorso che toccherà come di consueto San Severino Marche,

con la sua bellissima piazza Del Popolo, Serrapetrona con sosta ristoratrice e Belforte

del Chienti per ritornare poi a Tolentino.

Nella foto: un’immagine d’archivio del circuito Chienti e Potenza

