(AGENPARL) – mer 04 agosto 2021 Città di Provincia di Macerata

San Severino Marche www.comune.sanseverinomarche.mc.it

COMUNICATO STAMPA N. 348 4 AGOSTO 2021

L’IMPRENDITORE CALZATURIERO ANDREA DELLA VILLA IN VISITA IN CITTA’

L’imprenditore calzaturiero Andrea Della Valle, vice presidente e amministratore

delegato della società Tod’s, che detiene oltre a questo marchio anche i marchi Roger

Vivier, Hogan e Fay; ha fatto visita alla Città di San Severino Marche.

Ricevuto dal sindaco Rosa Piermattei, il noto industriale era accompagnato dal figlio

Leonardo e da Maurizio Gaucci, presidente della Re Hash, noto marchio denimwear.

Dopo una passeggiata in piazza Del Popolo, con sosta a palazzo Gentili, Della Valle

si è recato a palazzo Manuzzini per ammirare le opere custodite nella pinacoteca

civica “P. Tacchi Venturi”. Poi cena al ristorante Cavallini e ritorno in piazza per un

drink al Bar Centrale. L’imprenditore, durante la sua visita in città, ha incontrato

anche i componenti della Giunta comunale.

Nelle foto: Andrea Della Valle in visita in città

