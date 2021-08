(AGENPARL) – mar 03 agosto 2021 Città di Provincia di Macerata

COMUNICATO STAMPA N. 345 3 AGOSTO 2021

TASSA SUI RIFIUTI, APPROVATE LE RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON

Il Consiglio comunale di San Severino Marche ha approvato le riduzioni Tari per

l’anno 2021 a favore delle utenze domestiche e non domestiche per l’emergenza

sanitaria da Covid19 che sono state rideterminate dopo l’emanazione del decreto di

riparto adottato dal ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia

e delle Finanze, grazie al quale sono stati assegnati al Comune 127mila 548 euro

finalizzati esclusivamente alla concessione di agevolazioni della Tari delle utenze

non domestiche. Tali risorse sono state poi integrate con le disponibilità residue della

perdita di gettito Tari riconosciuta nell’ambito del fondo funzioni fondamentali

dell’anno 2020, pari 70mila 659 euro.

Nel bilancio comunale sono state previste quindi due specifiche autorizzazioni di

spesa per complessivi 198 mila 207 euro, di cui euro 189 mila destinati alle utenze

non domestiche e altri 9 mila 207 euro destinati alle utenze domestiche.

La riduzione prevista a favore delle utenze non domestiche è pari al 70% dell’importo

dovuto, da riconoscere automaticamente da parte dell’ufficio Tributi in sede di

predisposizione del ruolo Tari per le attività oggetto di chiusure e limitazioni sulla

base dei decreti sinora approvati e su specifica richiesta da presentare entro il 31

dicembre per le altre attività potranno essere oggetto di chiusura e limitazione.

L’Amministrazione comunale ha inoltre ritenuto dover estendere l’agevolazione della

Tari, così come proposto dall’Anci, alle utenze non domestiche che, benché non

destinatarie di provvedimenti restrittivi o di chiusura, hanno comunque subito gli

effetti economici negativi della crisi pandemica con riduzioni di fatturato nell’anno

2020 rispetto all’anno 2019; la riduzione si applica nella misura del 33,33% previa

apposita richiesta e dichiarazione da presentare al Comune entro il 31 dicembre.

Sono previste riduzioni della Tari nella misura del 33,33% a favore delle utenze

domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per

l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura dei servizi di

energia elettrica, gas e idrico, limitatamente all’abitazione di residenza e relative

pertinenze, da applicare su richiesta a pena di decadenza entro il 31 dicembre.

Inoltre, vista l’assoluta incertezza in merito all’evoluzione futura della crisi

pandemica e dei conseguenti effetti negativi che colpiscono pesantemente le famiglie

e il tessuto economico e produttivo del paese, il Consiglio comunale ha deciso di

autorizzare l’adeguamento delle percentuali di riduzione stabilite sulla base dei

fabbisogni risultanti dalle richieste inoltrate.

Resta comunque pari al 70% la riduzione minima da riconoscere alle utenze non

domestiche in sede di predisposizione del ruolo, ciò al fine di limitare la variabilità

del ruolo Tari 2021 alle situazioni di cui il comune non ha conoscenza e che saranno

valutate e definite sulla base delle istanze che saranno presentate entro la fine del

corrente anno.

