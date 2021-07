(AGENPARL) – lun 12 luglio 2021 Città di Provincia di Macerata

COMUNICATO STAMPA N. 312 12 LUGLIO 2021

SCUOLA: STUDENTESSE SETTEMPEDANE PREMIATE PER PAGELLA DA “10 E LODE”

Un attestato alle pagelle più belle, quelle da “10 e lode”, per premiare gli studenti, e

in questo caso le studentesse, più meritevoli e valorizzare le eccellenze.

È quello che è stato consegnato, su iniziativa dell’Ufficio scolastico provinciale di

Macerata, a sei alunne settempedane dell’Istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi”

nel corso di una cerimonia tenutasi a Civitanova Marche alla presenza, tra gli altri,

del vice sindaco e assessore alla Cultura del Comune di San Severino Marche, Vanna

Bianconi, e della dirigente delle scuole settempedane, Lauretta Corridoni.

A ritirare l’attestato Pamela Koraqi, Giorgia Pettinari, Chiara Malasisi, Sara Amico,

Sara Anibaldi e Gaia Rocci.

“Siete state bravissime, continuate così” – sono state le parole che l’assessore e vice

sindaco Vanna Bianconi ha rivolto alle ragazze da 10 e lode esprimendo l’orgoglio

dell’intera Città di San Severino Marche per il raggiungimento di questo importante

traguardo.

Nelle foto: la premiazione delle studentesse settempedane da “10 e lode”

