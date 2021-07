(AGENPARL) – sab 10 luglio 2021 Città di Provincia di Macerata

COMUNICATO STAMPA N. 311 10 LUGLIO 2021

EUROPEI DI CALCIO: PER LA FINALE DI DOMENICA MAXISCHERMO IN PIAZZA.

VIETATA LA VENDITA E L’USO DI BOTTIGLIE E ALTRI CONTENITORI DI VETRO

Domani sera (domenica 11 luglio), in occasione della finale degli Europei di calcio,

in piazza Del Popolo tornerà ad essere allestito un maxischermo per assistere alla

partita della nostra Nazionale contro l’Inghilterra.

L’iniziativa torna ad essere proposta, dopo lo sconto per la semifinale,

dall’assessorato allo Sport e dall’assessorato al Turismo del Comune di San Severino

Marche.

Intanto il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha emesso un’Ordinanza

con la quale, in tutto il territorio comunale, dalle ore 20 del giorno 11 luglio alle ore

04 del giorno 12 luglio, viene vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie e

bicchieri di vetro da parte di tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché la

vendita e somministrazione di bevande superalcoliche di qualsiasi genere. Con la

stessa Ordinanza è stata anche vietata l’introduzione sulle pubbliche vie di bottiglie o

altri contenitori in vetro dalle ore 20 del giorno 11 luglio alle ore 04 del giorno 12

luglio.

