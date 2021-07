(AGENPARL) – sab 10 luglio 2021 Città di Provincia di Macerata

EUROPEI CALCIO FANNO SPOSTARE DI UN GIORNO PERFORMANCE CIRCO EL GRITO

L’attesissima performance del Circo El Grito, in programma per domenica, viene

posticipata di un giorno per la finale degli Europei di calcio. Si terrà lunedì 12 luglio

alle 21,15 nel piazzale degli Smeducci, a Castello al Monte.

Lo spettacolo dal titolo “Malamat” è, insieme, musica, circo e anime in volo. La regia

è firmata da Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini. Tra i protagonisti Fabiana

Ruiz Diaz, Andrea Farnetani, Amedeo Miori e Giacomo Costantini. Luci di Theo

Longuemar.

“Malamat” è un appello circense all’umanità contemporanea: aiuterà a scoprire che

l’essere umano è in grado di nutrirsi di emozioni e che, respirando musica, un uomo

può rinunciare all’ossigeno.

La performance vedrà un’acrobata aerea superare il confine del virtuosismo circense

ed entrare con un salto mortale nel mondo dell’impossibile. Attraverso musiche,

equilibrismi e danze spericolate, ispirate da antichissimi costumi d’Oriente, verrà

mostrato un potere dell’essere umano in grado di scuotere la coscienza e risvegliare

lo spirito assopito.

Nella foto: un’immagine di scena dello spettacolo Malamat

