(AGENPARL) – sab 04 dicembre 2021 UN PROTOCOLLO D’INTESA PER INIZIATIVE LEGATE A PIANO DI RIPRESA E

RESILIENZA

Un protocollo d’intesa premessa alla costituzione di una cabina di regia interistituzionale

cui affidare la programmazione e la progettazione integrata delle politiche e delle

iniziative di sviluppo, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Pnrr, da

attivarsi nel territorio dell’Unione Montana Potenza Esino Musone tra i Comuni di

Apiro, Castelraimondo, Cingoli, Esanatoglia, Fiuminata, Matelica, Gagliole, Pioraco,

Poggio San Vicino, San Severino Marche, Sefro, Treia.

Già sottoscritto dalla Giunta comunitaria, l’accordo passerà ora all’attenzione dei sindaci

del territorio dopo un incontro di presentazione, che ha coinvolto gli amministratori

locali, tenutosi nei giorni scorsi al teatro Italia di San Severino Marche alla presenza del

direttore della Cna provinciale, Massimiliano Moriconi, e del presidente della Consulta

Unicam, Andrea Spaterna.

“L’obiettivo principale – spiega Matteo Cicconi, presidente dell’ente comunitario – è

quello di realizzare un migliore e più sinergico coordinamento delle azioni attualmente

svolte dai singoli enti in riferimento alla gestione delle attività di programmazione e

progettazione finanziata, attraverso la messa in campo di forme di raccordo snelle e

funzionali che non sostituiscano gli uffici già esistenti all’interno delle singole istituzioni,

ma fungano da punto di congiunzione e di snodo per una progettualità europea, nazionale

e regionale comune e per la realizzazione di azioni unitarie. Fine ultimo è quello di

sviluppare e coordinare le diverse progettualità locali sulla base di una strategia unitaria,

che consenta di valorizzare una visione sistemica di territorio e rafforzare le opportunità

di finanziamento attivabili”.

All’idea del protocollo, valutata molto positivamente dai sindaci di San Severino

Marche, Rosa Piermattei, di Matelica, Massimo Baldini, di Treia, Franco Capponi, di

Gagliole, Sandro Botticelli, di Sefro, Pietro Tapanelli, presenti al summit di questi giorni

insieme ad altri pubblici amministratori, hanno lavorato più figure. Gli ambiti principali

nei quali si intendono intraprendere azioni comuni afferiscono allo sviluppo

imprenditoriale, innovazione e competitività dei sistemi produttivi locali, all’attrattività

territoriale, cultura e turismo, alla transizione ecologica, tutela e valorizzazione del

territorio e delle sue risorse naturali, alla rigenerazione urbana e riqualificazione di beni

pubblici inutilizzati al welfare, inclusione sociale e servizi di prossimità e alle

infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile.

All’Unione Montana Potenza Esino Musone è stato riconosciuto il ruolo di coordinatore

ma chiunque potrà contribuire all’intesa che risulta aperta anche ad altri enti e,

soprattutto, pronta a recepire nuovi contenuti.

Nella foto: la presentazione del Protocollo d’intesa al teatro Italia

