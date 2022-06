(AGENPARL) – mer 08 giugno 2022 Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA N. 275 8 MAGGIO 2022

OGGI LA CITTA’ FESTEGGIA IL PATRONO E SALUTA I TANTI APPUNTAMENTI DELLA

RIEVOCAZIONE STORICA DEL PALIO DEI CASTELLI IN PROGRAMMA FINO A SABATO

Dopo la tradizionale sveglia alla città, San Severino Marche oggi si tuffa nei

festeggiamenti che celebrano il Santo Patrono con la santa messa solenne che si tiene

anche quest’anno nella basilica di San Lorenzo in Doliolo, per l’inagibilità del Duomo

antico causa sisma. Un giorno atteso da tutti i settempedani che si concluderà, a tarda

sera, con il tradizionale Corteo storico che sfilerà per le vie del centro fino a giungere

in piazza Del Popolo.

Ma le iniziative per onorare il santo, e in particolare la rievocazione storica del Palio

dei Castelli, anche nei prossimi giorni proporranno appuntamenti importanti nel segno

dello stare insieme e del ritrovare il senso di comunità che un po’ si è perso a causa

dei distanziamenti e della pandemia.

Domani (giovedì 9 giugno), nel chiostro di San Domenico a partire dalle ore 17, “La

Corte dei Monelli”, evento dedicato ai bambini che permetterà anche ai più piccoli di

vivere la vera rievocazione storica. Venerdì prossimo (10 giugno), sempre nel

chiostro di San Domenico ma alle ore 21,30, torna invece il torneo di scherma in

armatura “Il Grifone, l’onore e la spada”, a cura della Compagnia Grifone della Scala.

Sabato (11 giugno) gran finale, in piazza Del Popolo, a partire dalle ore 21,30 con la

Corsa delle Torri, lo spettacolo della Compagnia Grifone della Scala, lo spettacolo

con il fuoco Toi Ahi e molto altro ancora.

Fino a sabato prosimo nel chiostro di San Domenico, tutte le sere a partire dalle ore

Nella foto: una delle manifestazioni del Palio dei Castelli

