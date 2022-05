(AGENPARL) – sab 28 maggio 2022 Ufficio Stampa

CAMMINO DEI CAPPUCCINI, PASSAGGIO IN CITA’ RIPRESO DA TELECAMERE DEL TG2

Importante vetrina televisiva per il Cammino dei Cappuccini che ha visto girare a San

Severino Marche, durante il passaggio di alcuni pellegrini impegnati nell’affrontare il

lungo percorso, diverse immagini per un servizio giornalistico che sarà mandato in

onda nei prossimi giorni dal Tg2 e dalle rubriche del secondo canale Rai.

Guidati dal padre provinciale dei Cappuccini, fra Sergio Lorenzini, settempedano con

la passione delle camminate e dello stare insieme nei luoghi dove le comunità

francescane hanno operato, e accompagnati da fra Damiano, i camminatori hanno

attraversato piazza Del Popolo sfilando, tra le bancarelle del mercato settimanale,

dopo essere scesi dal convento del Santissimo Salvatore in Colpersito.

A ricevere il gruppo il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei,

che ha portato il saluto della comunità locale.

Il Cammino dei Cappuccini si compone di 17 tappe, per quasi 400 chilometri, e va da

Fossombrone ad Ascoli Piceno, attraversando la dorsale interna degli Appennini. Si

parte da Fossombrone, dal Colle dei Santi, e si prosegue per la Gola del Furlo per

giungere a Cagli, da dove riparte per l’antico monastero di Fonte Avellana, poi si va

avanti verso l’eremo di San Girolamo, Fabriano, si sale a Poggio San Romualdo, si

scopre l’abbadia romanica di Sant’Urbano e l’eremo dei Frati Bianchi, si arriva a

Cupramontana e si riparte per Cingoli. Poi si passa per l’eremo di Sant’Angelo e si

giunge a San Severino Marche e poi Camerino. Nel secondo tratto il Cammino riparte

per San Lorenzo al Lago, Sarnano, passa per la Madonna dell’Ambro, giunge a

Montefortino riparte per Montefalcone, arriva a Rotella, Capradosso, continua per

Offida e giunge alla meta di Ascoli Piceno nel santuario di San Serafino da

Montegranaro.

