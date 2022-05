(AGENPARL) – sab 28 maggio 2022 Città di

COMUNICATO STAMPA N. 253 28 MAGGIO 2022

SEMAFORO VERDE PER IL CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITA’ TELEMATICA

Le sedute del Consiglio comunale della Città di San Severino Marche continueranno a

tenersi in presenza ma, qualora ve ne fosse necessità com’è accaduto durante

l’emergenza sanitaria da Covid19, d’ora in avanti potranno svolgersi anche in via

telematica.

La novità è stata introdotta con l’approvazione di un Regolamento che consentirà ai

consiglieri che ne faranno richiesta di partecipare anche a distanza, da luoghi diversi

dalla sede istituzionale del Comune, alle sedute dell’Assise cittadina.

Con un emendamento presentato dalla maggioranza è stato anche stabilito che lo

svolgimento delle sedute del Consiglio interamente online potrà trovare accoglimento

solo previo parere favorevole espresso all’unanimità dalla Conferenza dei capigruppo.

La nuova regolamentazione, di fatto, viene adottata in questo periodo da molte

Amministrazioni pubbliche a seguito della circolare del Ministero dell’Interno n.

33/2022 con la quale, dando riscontro a diversi quesiti da parte di enti locali in ordine

alla possibilità di continuare ad avvalersi delle modalità di riunioni in

videoconferenza o in modalità mista per gli organi collegiali così come avvenuto

durante l’emergenza da Covid19, si invitano gli stessi ad adottare specifici

Regolamenti.

