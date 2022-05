(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 Città di

TERREMOTO, CHIUSI 331 CANTIERI. IN CONSIGLIO COMUNALE I NUMERI DEL SISMA

Salgono a 331 i cantieri chiusi, a San Severino Marche, dopo le scosse di terremoto

del 2016. I numeri sulla ricostruzione post sisma sono stati forniti dal sindaco, Rosa

Piermattei, nel corso delle proprie comunicazioni in apertura dell’Assise riunitasi, in

presenza, a palazzo Governatori.

Il finanziamento delle pratiche private ha intanto superato i 160 milioni di euro.

“Esattamente siamo a 160 milioni 360 mila 474 euro – ha spiegato ancora il primo

cittadino settempedano, aggiungendo subito dopo – La somma andrà per il recupero di

467 edifici, di cui 262 interessati da interventi di ricostruzione leggera, altri 92 da

ricostruzione pesante, 111 dall’Ordinanza 100 emanata dal Commissario Straordinario

alla Ricostruzione, avvocato Giovanni Legnini, e ulteriori 2 edifici che saranno

interessati dall’Ordinanza 13/2017. In totale sono 835 le istruttorie presentate

