COMUNICATO STAMPA N. 212 6 MAGGIO 2022

TERREMOTO, TORNANO AGIBILI DUE EDIFICI IN VIA CANCELLOTTI E VIA DI CONTRO

Due abitazioni tornano agibili, dopo il sisma del 2016, nel Comune di San Severino

Marche. Il sindaco della città, Rosa Piermattei, ha firmato la revoca delle Ordinanze

con le quali, a seguito delle scosse di terremoto, aveva dichiarato non utilizzabili gli

edifici che sono stati ora interessati da lavori di riparazione del danno con

miglioramento sismico e rafforzamento localizzato delle strutture.

Il primo dei due stabili, un’abitazione singola, risulta ubicato in via Cancellotti. Per le

opere di ricostruzione l’Usr della Regione Marche ha riconosciuto ai proprietari un

contributo pubblico di 250mila euro.

Un secondo stabile, in via Di Contro, è stato invece interessato da opere di

ricostruzione per un importo di 80mila euro.

Nelle foto: le due abitazioni tornate nuovamente agibili

