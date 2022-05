(AGENPARL) – ven 06 maggio 2022 Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA N. 211 6 MAGGIO 2022

SICUREZZA, IN ARRIVO NUOVE TELECAMERE DESTINATE A VIDEOSORVEGLIANZA

Nuove telecamere in arrivo, nel Comune di San Severino Marche, grazie a un

finanziamento del ministero dell’Interno destinato alla sicurezza urbana e, in

particolare, a potenziare i sistemi di videosorveglianza delle città.

“Dopo aver partecipato a uno specifico bando – sottolinea l’assessore comunale alla

Polizia Locale, alla Sicurezza e alla Legalità, Jacopo Orlandani – ci siamo visti

assegnare la somma di 17.594 euro che destineremo all’acquisto di 17 nuove camere

di cui 16 di contesto e 1 dotata di sistema Ocr che permette la lettura delle targhe dei

veicoli. Si tratta di apparati di ultimissima generazione – sottolinea ancora l’assessore,

che aggiunge – Con il finanziamento andremo inoltre ad implementare l’apparato

tecnico con l’installazione di un nuovo pc di memoria, nuovi monitori e

l’ampliamento della fibra ottica dedicata”.

La Città di San Severino Marche risulta nell’elenco dei centri della provincia di

Macerata maggiormente videosorvegliati.

“Desidero ringraziare, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, la Polizia Locale

per la professionalità nella gestione del progetto essendo molte le procedure cui la

stessa ha dovuto adempiere per l’ottenimento del finanziamento” – aggiunge ancora

l’assessore Orlandani.

Già in passato il ministero dell’Interno aveva destinato altri finanziamenti al

potenziamento dei sistemi di videosorveglianza. Il nuovo contributo statale,

accordato sulla base dell’indice di incidenza della criminalità, va a sostegno degli

oneri sopportati dall’Amministrazioni comunale per l’installazione dei sistemi previsti

nell’ambito del “Patto per la sicurezza urbana”, sottoscritto con la Prefettura.

Nella foto: una telecamera di sicurezza installata in città

