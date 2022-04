(AGENPARL) – mer 27 aprile 2022 Ufficio Stampa

www.comune.sanseverinomarche.mc.it

COMUNICATO STAMPA N. 189 27 APRILE 2022

TEATRI SANSEVERINO CHIUDONO STAGIONE DI PROSA TRA GLI APPLAUSI E

ANTICIPANO GLI APPUNTAMENTI ESTIVI TRA CIRCO CONTEMPORANEO E CLASSICI

I Teatri di Sanseverino chiudono tra gli applausi, proprio come l’avevano aperta, la

stagione di prosa.

Al Feronia è andato in scena l’ultimo spassoso atto di un cartellone il cui filo

conduttore è stato il rapporto tra genitori e figli. Un legame che, negli ultimi due anni,

è stato sottoposto a un decisivo test di resilienza dalla pandemia.

Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana sono stati i coinvolgenti

protagonisti della commedia “Tre uomini e una culla” messa in scena per la regia di

Gabriele Pignotta e presentata, in esclusiva regionale, insieme al cine-teatro La Perla

di Montegranaro.

Una storia di paternità non attesa e non preventivata e, soprattutto, non

necessariamente improntata su di un legame di sangue. Lo spettacolo ha convinto,

divertito e commosso il pubblico cui ha offerto più di uno spunto di riflessione.

Iper realistica e bellissima la scenografia che ha presentato un suggestivo e

primaverile panorama su di una amabile Paris. I costumi riflettevano perfettamente gli

anni Ottanta mentre l’interpretazione degli attori ha fatto il resto rendendo perfetta la

parte dei tre scapoli quarantenni che si ritrovano a crescere improvvisamente una

nascita non attesa.

Tutto il cast è stato impegnato in un vortice di cambi scena, cambio parrucche e

costumi veloce quanto sorprendente. Alti anche i momenti di tenerezza interpretati dai

protagonisti di quella che è stata davvero una serata applauditissima sia durante lo

spettacolo che nel finale in cui il pubblico ha finito per cantare accompagnando attori

e comparse.

“E’ stata una stagione dalle grandi soddisfazioni dall’esito non certo scontato –

commenta il direttore artistico dei Teatri di Sanseverino, Francesco Rapaccioni, che

sottolinea – Gli applausi però alla fine hanno ripagato tutti gli sforzi”.

Tra i grazie quelli per gli uffici Cultura e Manutenzioni del Comune ma, soprattutto,

quelli agli abbonati “che – ha spiegato Rapaccioni – in un periodo di indicibili

certezze non hanno avuto dubbi nel sottoscrivere il loro ritorno in platea e sui palchi”.

I Teatri di Sanseverino intanto hanno annunciato gli appuntamenti principali della

nuova stagione, quella estiva, che presenterà il circo contemporaneo, domenica 15

maggio, con la “Nuova barberia Carloni”. Nell’estate settempedana anche il concerto

dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana e poi, l’8 agosto, l’appuntamento alle Terme

Romane con “Memorie di Adriano”.

Nelle foto: l’ultimo appuntamento con la stagione di prosa dei Teatri di Sanseverino

🔊 Listen to this