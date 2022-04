(AGENPARL) – sab 16 aprile 2022 Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA N. 174 16 APRILE 2022

SCUOLA: BANDO PER BORSE STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE

Il Comune di San Severino Marche ricorda che è possibile presentare domanda per

l’assegnazione di borse di studio per l’anno scolastico 2021/2022 a favore delle

studentesse e degli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado (ex medie

superiori) statali e paritarie.

I soggetti che possono accedere ai benefici e i requisiti richiesti sono i seguenti:

– genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se

maggiorenne, residenti nel Comune che appartengano a famiglie il cui Isee (Indicatore

Situazione Economica Equivalente) sia inferiore o uguale a euro 10.632,94.

Si ricorda che è obbligatorio allegare attestazione Isee in corso di validità.

Per accedere al beneficio gli interessati devono presentare domanda che dovrà

pervenire al Comune entro e non oltre il termine del 12 maggio 2022 utilizzando il

modello pubblicato online unitamente al presente avviso sul sito istituzionale

www.comune.sanseverinomarche.mc.it.

La presentazione dovrà avvenire:

a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi

o dovrà essere consegnata a mano (solo nei casi di assoluta impossibilità all’invio

